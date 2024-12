Arezzonotizie.it - Serie C - La diretta di Arezzo-Pianese 0-0

PREPARTITA° - le due squadre si affrontano per la quindicesima volta nella storia, l'ottava al Comunale dove il bilancio dei precedenti pende dalla parte amaranto: un successo bianconero (1-0 nel 2010 nel primo scontro diretto in assoluto), 2 pareggi (l'ultimo per 0-0 nel 2021) e 4 vittorie.