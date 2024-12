Anteprima24.it - Serie C, 19esima giornata: Monopoli sul velluto, pugliesi a -2 dal Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiNessun problema per ilche si è sbarazzato in maniera agevole del Taranto (4-0) nell’ultimo turno del girone di andata. Al “Veneziani” la gara si è incanalata in maniera decisa verso igià nella prima mezz’ora con le reti di Grandolfo e la doppietta di Bruschi. Nella ripresa il 4-0 di Pace in zona Cesarini. Ora il(35) è secondo in classifica a -2 dalla capolista(37). GIRONE C –Venerdì 13 Dicembre – Team Altamura – Avellino 1-35? Rolando (TA), 24? Redan (A), 47? Patierno (A), 90+2? Gori (A)– Casertana – Trapani 0-167? Lescano– Juventus Next Gen – ACR Messina 2-068? Guerra, 90? Afena-Gyan– Sorrento – Cavese 1-35? Fella (C), 25? Bolsius (S), 36? Pezzella (C), 90+1? Vitale (C)– Turris – Crotone 0-513? Oviszach, 37? Tumminiello, 54? e 70? Guerini, 77? VitaleSabato 14 Dicembre –-Giugliano 0-172? Celeghin– Catania-Potenza 0-268? e 80? CaturanoDomenica, 15 Dicembre –– Taranto 4-05? Grandolfo, 24? rig.