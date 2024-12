Spazionapoli.it - Serie A, cade la rivale del Napoli e cambia la classifica

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime sul calcioe sulladiA:unadegli Azzurri per la lotta in Europa, non basta l’eventuale recuperoLa sedicesima giornata diA regala una doppia gioia a mister Conte. Oltre ad aver ribaltato lo svantaggio ad Udine e aver conquistato i tre punti, unadegli Azzurri perde una partita delicata: sfuma il possibile aggancio. Ecco tutte le ultimissime notizie riguardo al calcio.Il Bologna trionfa nel derby dell’Appennino contro la Fiorentina, staccata dalcon quattro punti di svantaggio. Decisiva la rete di Odgaard verso l’ora di gioco. Ma la Viola avrebbe ancora una partita da recuperare. A causa del malore di Bove infatti fu rinviato il match contro l’Inter. Il calendario fitto di impegni non ha ancora permesso alle due squadre di trovare una data, ma sicuramente se ne riparlerà all’anno nuovo.