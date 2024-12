Lapresse.it - Serie A, Bologna-Fiorentina 1-0: ko dei Viola dopo otto vittorie di fila

Ilsupera in casa laal ‘Dall’Ara’ nella gara valida per la 16ma giornata. Decide la rete di Odgaard al 59?. I rossoblù di Vincenzo Italiano, che vince contro la sua ex squadra, salgono a 25 punti posizionandosi in settima posizione mentre ladisi ferma restando a 31 punti. Assente in panchina il tecnico Raffaele Palladino, colpito dal lutto per la scomparsa della mamma.