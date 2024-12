Ilrestodelcarlino.it - Secondo colpo, torna il difensore. Mattia Stefoni

"Dovremo approcciare la gara nel migliore dei modi perché avremo di fronte una formazione che dopo il cambio di allenatore vorrà sicuramente fare punti". Così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, nella presentazione della partita di oggi contro il Matelica. Per i cremisi la gara rappresenta l’occasione perre a fare punti dopo l’ultima sconfitta. "La partita sarà complicata sotto diversi aspetti, loro hanno diversi giocatori di qualità importante nel reparto avanzato. Il nuovo arrivato Conti rappresenta per noi un giocatore importante, che sta trovando la forma migliore e che già oggi potrà darci una mano nei momenti più delicati". Per il tecnico Passarini sarà una sfida particolare perchéad affrontare la sua ex squadra, con la quale ha vinto lo scorso campionato di Promozione.