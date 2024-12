Scuola una professoressa di sostegno vince il concorso e si trasferisce a Domodossola La classe in lacrime | L’addio? Un trauma per tutti

Leggi su Open.online

«Quando l’hanno saputo ci siamo messia piangere». La storia di Roberta Z., intervistata dal Corriere, è simile a quella di molti altri docenti che sono risultati vincitori delPnrr 2023. In queste settimane, a ridosso delle vacanze di Natale, sono in centinaia i professori e le professoresse a dover lasciare le scuole dove insegnavano per raggiungere la sede assegnata. Una realtà che sta creando molti disagi agli istituti che ora devono trovare dei sostituti. Ma sono gli alunni i soggetti più fragili: «Abbandonare la propriaa metà del percorso è pesante per noi insegnanti, ma soprattutto per gli studenti».La storia di Roberta Z.Fino a qualche giorno fa era docente dialle medie dell’Istituto comprensivo Gabelli di Torino, diretto da Luca Bollero.