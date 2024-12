Sciopero aerei 15 dicembre si prevede una domenica di caos negli aeroporti Ita ha già cancellato 37 voli | ecco quali

Leggi su Open.online

Un’altra giornata nera per il trasporto, questa volta per quello aereo. Domani, 15, si svolgerà lonazionale di 4 ore dei controllori di volo e degli handlers aeroportuali. L’agitazione che coinvolge le sigle sindacali Ugl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Rsu, Cub Trasporti, è stata proclamata per protestare contro le condizioni lavorative del settore: stipendi ritenuti insufficienti, orari di lavoro duri e un ricorso eccessivo a contratti precari e appalti. A incrociare le braccia sarà il personale di Enav, Techno Sky e Airport Handling. I sindacati denunciano anche la carenza di adeguate misure per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione di 37 i, 33 nazionali e 4 internazionali. Milano Linate e Roma Fiumicino gli scali più colpiti.