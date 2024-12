Sci, Sofia Goggia vince SuperG di Beaver Creek

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –torna alla vittoria in Coppa del Mondo. L'azzurra ha vinto ildi, dopo il secondo posto nella discesa in Colorado. Un trionfo che arriva dopo 313 giorni dall'infortunio che l'ha tenuta lontana dalle piste per la frattura a tibia e malleolo. Laha chiuso con il tempo .