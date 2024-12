Ilgiorno.it - San Zenone al Lambro, uomo muore travolto e ucciso da un treno in transito

Sanal, 15 dicembre 2024 - Unè statoda unpasseggeri, oggi, domenica 15 dicembre, a Sanal, nel Milanese, alle porte della stazione ferroviaria. Sono in corso le operazioni per identificare la vittima. Il dramma si è consumato poco prima delle 17; sul posto gli agenti della Polfer e gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La dinamica è tuttora al vaglio della polizia ferroviaria, che sta raccogliendo elementi utili a ricostruire l’accaduto. L’episodio ha avuto contraccolpi sulla circolazione ferroviaria, con la cancellazione di diversi treni della linea S1 Lodi-Saronno. La stazione di San, e le sue immediate vicinanze, sono già state più volte teatro di drammi, dettati anche dal fatto che, complice la mancanza di recinzioni, diverse persone raggiungono lo scalo ferroviario “tagliando” per i campi, quindi salendo sulla massicciata e camminando per diverse centinaia di metri ai bordi dei binari.