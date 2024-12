Salvini replica a Vasco Rossi su nuovo codice strada | Si confronti con parenti vittime

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Vorrei" che"non si confrontasse con me, ma con idi qualcuno che è morto coinvolto in un incidentele che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti. Non c'è da ridere quando si parla di alcool e di droga". Così il vicepremier e ministro delle .