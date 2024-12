Sport.quotidiano.net - Rugby serie C. Cus al Trevisani sfida la capolista Parma

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo il rinvio della settimana scorsa, torna in campo il Cus al. Alle 14.30, fischio di inizio di Malagoli, arriverà la solitariauscita vincitrice 19-12 sette giorni orsono dallacon Valo. Essendo una cadetta della squadra militante inA, le incognite non mancano e la sosta della massima(è previsto difatti il terzo turno di Coppa Italia) non fa che aumentare i dubbi sulla formazione che i ducali porteranno a Ferrara. Ad ogni modo i cussini faranno la loro partita, seguendo la consolidata filosofia di gioco con un occhio di riguardo alla pulizia sui portatori di palla.