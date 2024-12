Romeo eletto segretario Lega Lombarda

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.08 Il senatore Massimilianoè il nuovodella. E' statoper acclamazione. "Ci sono state beghe di cortile all' inseguimento di poltrone. Se vogliamo prendere un po'delladelle origini prima viene il simbolo e poi la cadrega", ha detto. "La militanza non può essere considerata manovalanza e poi un comitato ristretto prende le decisioni per tutti. Ci vuole ladelle comunità e dei militanti, non delle personalità".