Lapresse.it - ‘Ritrovare l’umano. Esg+h’, il nuovo saggio di Lapucci e Lucchini

È possibile migliorare il pianeta senza rinunciare al progresso? Parte da questa utopica, ma ragionevole riflessione il. Perché non c’è sostenibilità senza Health, Human and Happiness’ scritto da Massimo, Manager e Senior Advisor, International Fellow su Artificial Intelligence all’Università di Yale e da Stefano, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo che esce oggi in libreria, edito da Baldini+Castoldi-La Nave di Teseo.Un viaggio nelle evoluzioni storiche nel corso delle rivoluzioni industrialiGli autori indagano senza reticenze sull’attuale e pressante tema dei principi ESG (Environmental, Social e Governance) e in particolare sulla necessità del loro rinnovamento. Un rinnovamento che secondoparte da una H, l’H di Health, ma anche di Human, Heart e di conseguenza, come sublimato nella Dichiarazione di Indipendenza Americana, di Happiness, dando origine ad unacronimo “ESG+H” che vede l’essere umano come Persona “integrata nel villaggio globale” in termini di salute, sostenibilità e benessere.