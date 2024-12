Anconatoday.it - 'Rione della fettina', strade senza manutenzione da 10 anni: "raffiora" anche un marciapiede

ANCONA - "Vergogna": è questa la parola usata da un residente di via Panoramica per descrivere lo stato dell’asfalto, trascurato da oltre dieci. La situazione è critica: in alcuni punti riaffiorano resti, forse di vecchi marciapiedi, alti fino a 10 centimetri. Un pericolo sia per i pedoni.