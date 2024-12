Ilgiorno.it - Rebecca Gariboldi debutta in Coppa del Mondo sugli sterrati del Belgio

Esordio indelper(nella foto). La campionessa di Lissone, che domenica scorsa non ha potuto fare il proprio debutto nella prova, a Cabras in Sardegna, perché la gara è stata annullata per il vento, oggi sarà al via della manche di Namur, in, tradizionale appuntamento per gli specialisti del Ciclocross.(in forza all’Ale Cycling Team) è alla sua prima esperienza sul circuito di Namur, un tracciato che ricorda moltissimo quello della mountain bike, con una serie di salite e discese, molto tecnico e spesso caratterizzato dal terreno fangoso. La brianzola è reduce dal successo nel Gran Premio Guerciotti di Brembate Sopra e dopo la pausa forzata della scorsa settimana, è pronta a misurarsi in campo internazionale puntando naturalmente ad ottenere un buon risultato.