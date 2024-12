Calcionews24.com - Real Madrid, passo falso con il Rayo Vallecano: 3-3 e manca il sorpasso al Barça

Leggi su Calcionews24.com

, pareggio nell’anticipo della Liga contro ilto il soral Barcellona e l’Atletico alle spalle spinge Ilspreca l’occasione di finire la serata in prima posizione: nel derby contro ili blancos non vanno oltre al pari, trovandosi in due momenti distinti della gara a dove inseguire: .