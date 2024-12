Oasport.it - Quando la finale di Pilato nei 50 rana ai Mondiali di nuoto: orario preciso, n. di corsia, tv, avversarie

Ultima chiamata per Benedetta, impegnata oggi pomeriggio nelladei 50ai Campionati2024 diin vasca corta. Alla Duna Arena di Budapest va in scena una gara molto importante per la giovane azzurra, a caccia di riscatto dopo la clamorosa eliminazione in batterie nei 100 e pronta a giocarsi un posto sul podio iridato.La diciannovenne pugliese, già argento nei 50 aiin corta di Melbourne nel 2021, punta ad una medaglia per salvare in extremis il bilancio di una manifestazione sin qui al di sotto delle sue aspettative per quanto nuotato circa un mese fa agli Assoluti di Riccione.si presenta incon il quinto tempo d’ingresso e dovrà superarsi per entrare tra le prime tre.Favorita d’obbligo la lituana Ruta Meilutyte, vicinissima al record del mondo in semi, mentre le candidate principali per argento e bronzo sono la cinese Tang Qianting, la statunitense Lilly King, l’estone Eneli Jefimova e la polacca Dominika Sztandera, oltre ovviamente alla nostra portacolori.