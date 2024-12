Ilnapolista.it - Psg-Lione sospesa per insulti omofobi da parte dei padroni di casa

Leggi su Ilnapolista.it

Al 54? l’incontro tra il Psg e ilè stato interrotto per diversi minuti a causa dei corisentiti sugli spalti dai tifosi del Psg. La formazione di Luis Enrique al momento dell’interruzione guidava la partita per 2-1 e il capitano Hakimi ha dovuto avvicinarsi ai tifosi per cercare di calmare gli animi e fermare questo comportamento inappropriato.Su X circolano alcuni video con le frasi urlate dai tifosi del Psg« Les lyonnais c’est des sal*pes » scande les Ultras du PSGAchraf Hakimi, en capitaine est parti discuter avec les supporters pour les calmer.Le match pourrait être perdu par le PSG si les chants se maintiennent. Paris mène 2-1 face à l’OL. #PSGOL pic.twitter.com/E7fJRfFAgJ— Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 15, 2024L'articolo Psg-perdadeidiilNapolista.