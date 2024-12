Lapresse.it - Ponte Morandi, inaugurato il Memoriale per le vittime

a Genova ildedicato alledel crollo deldel 14 agosto del 2018. “Un luogo simbolo e un presidio di verità”, ha detto Egle Possetti, portavoce del comitato in ricordo delle. Presente il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. “Un luogo di dolore, di ricordo, di speranza. Un dolore che noi rispettiamo. Ma anche un luogo di ricordo: Genova non dimenticherà mai, non lo farà e questo luogo farà sì che tutti si ricordino e pensino a quello che è successo in quei giorni”, ha detto Bucci.