Monzatoday.it - PizzAut, la follia di un papà è diventata un'impresa che vale 2 milioni di euro

Leggi su Monzatoday.it

Quando nel 2017 si presentò in banca per chiedere un finanziamento per aprire la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici gli dissero che era un progetto stupendo da un punto di vista sociale, ma irrealizzabile da quello economico e "lui era un folle se pensava di trovare un istituto di.