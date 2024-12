Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo della sua auto si ribalta in strada

Brutto incidente venerdì sera lungo la statale 239 Faleriense a Piane di Montegiorgio. Un giovane di 24 anni di origini straniere, ma residente da tempo a Capparuccia, a bordo di una Fiat 600 stava transitando in direzionemontagna, quando per cause in corso di accertamento ha finito per sbandare anche a causa del fondole reso viscido dalla pioggia, finendo perrsi in mezzo alla carreggiata, lein transito si sono fermate per prestare i primi soccorsi e chiedere aiuto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118,i volontariMisericordia di Montegiorgio, i carabinieriCompagnia di Montegiorgio e i vigili del fuoco di Fermo. Dopo essere stato estratto a fatica, il giovane è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Fermo, dove si trova ancora ricoverato.