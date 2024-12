Trevisotoday.it - Perde il controllo della moto e finisce contro un'auto: 51enne in fin di vita

Leggi su Trevisotoday.it

Poco prima di mezzogiorno nel tratto tra via Bolombaghi e via Muson a Resana ilA.B., residente in paese, ha perso ilsu cui stava viaggiando finendoun'guidata da una 60enne che stava arrivando in direzione opposta.Violentissimo l'impatto tra l'e.