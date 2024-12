Lidentita.it - Per la seconda volta Ottavia Piana bloccata nella grotta Bueno Fonteno: un recupero complesso

Leggi su Lidentita.it

Dopo quasi un anno e mezzo, per lala speleologaè intrappolata, nel Bergamasco. I tecnici del Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico stanno intervenendo da questa notte sul posto, nel territorio della provincia di Bergamo, per recuperare la donna infortunatasi a circa 4 . Per la: unL'Identità.