Foggiatoday.it - Parodi di testa, Foggia col cuore: Picerno battuto allo 'Zac'

Leggi su Foggiatoday.it

Ventiquattro punti in diciannove gare giocate sono una miseria per una squadra partita con ben altre ambizioni. Ma il giudizio può cambiare se si considera che quattro delle sei gare vinte sono arrivate nelle ultime sei giornate. Da quando, cioè, c'è in panchina Luciano Zauri. Ilvince.