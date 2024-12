Lapresse.it - Papa Francesco ad Ajaccio: “Laicità non sia statica, serve collaborazione per bene comune”

Leggi su Lapresse.it

Il discorso dinel Palais des Congrés et des Expositions diin occasione del congresso ‘La Religiosité Populaire en Mediterranée’. “I credenti possono ritrovarsi in un cammino condiviso anche con le istituzioni laiche, civili e politiche, per lavorare insieme al servizio di ogni persona, a partire dagli ultimi, per una crescita umana integrale e la custodia di questa ‘Île de beauté'”, ha detto. “Ne deriva la necessità che si sviluppi un concetto dinon statico e ingessato, ma evolutivo e dinamico, capace di adattarsi a situazioni diverse o impreviste, e di promuovere una costantetra autorità civili ed ecclesiastiche per ildell’intera collettività, rimanendo ciascuno nei limiti delle proprie competenze e del proprio spazio”, ha aggiunto.