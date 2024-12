Pisatoday.it - Pallavolo: infortuni e assenze frenano la Verodol Casciavola sul campo del Donoratico

Leggi su Pisatoday.it

Una serata da dimenticare quella trascorsa adallaCBD, che rimedia la quarta sconfitta di fila, la seconda da zero punti, suldell’ultima della classe. L’approccio a questa partita non era certo stato dei migliori sia per quanto riguarda l’aspetto emotivo.