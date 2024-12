Cataniatoday.it - Pallanuoto serie A2, la Muri Antichi conquista la seconda vittoria di fila

Leggi su Cataniatoday.it

consecutiva per la Giorgini Ottica, che, davanti ai propri tifosi, ha avuto la meglio (7-6) sul Latina nel campionato diA2 dimaschile. In apertura vantaggio per gli ospiti con più di un dubbio sul “tempo” del primo gol realizzato. Tkac realizza un.