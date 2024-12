Cinemaserietv.it - Oscar 2025, i favoriti nelle categorie principali (in aggiornamento)

Con l’arrivo della conclusione dell’anno si fa sempre più viva la necessità di parlare di premi, riconoscimenti e candidature di fine annata. Come da tradizione, la ventata di festival estivi e autunnali ha portato con sé moltissimi lungometraggi e interpretazioni attoriali che si sono distinte nei mesi per la loro eccezionalità e per l’aver convinto unanimemente pubblico e critica internazionale. Sembra quindi ovvio che molti di questi film e di queste performance le rivedremo probabilmente nominate agli, le cui candidature sono ufficialmente attese per venerdì 17 gennaio del prossimo anno.In attesa dunque di scoprire chi saranno i maggiori contender agli Academy Awards del prossimo anno, vi forniamo i nostri pronostici e iagli(film, regia, attore e attrice protagonista, attore e attrice non protagonista), che aggiorneremo di volta in volta con il passare deli mesi, fino ad accompagnarvi alla magica notte degli, che si terrà domenica 2 marzo.