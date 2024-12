Milanotoday.it - Open Arms, Salvini: "Se condannato non mi dimetto, ci mancherebbe"

Se il processo al vicepremier Matteodel prossimo venerdì dovesse avere come esito una condanna, si dimetterebbe? "Assolutamente no, ci, per quale motivo" ha risposto il ministro dei Trasporti alla domanda dei cronisti, a margine del congresso regionale lombardo del Carroccio.