Palermotoday.it - Open Arms, Salvini: "Sarò in aula a testa alta per la sentenza, ho solo fatto il mio dovere"

Leggi su Palermotoday.it

"Venerdì, l'ultimo prima del Santo Natale,anche a nome vostro presente a Palermo per il processoe vado in tribunale a, con orgoglio, perché difendere le leggi, i confini e l'onore di un Paese finché campo per me non potrà mai essere reato". Lo ha detto Matteo