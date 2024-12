Frosinonetoday.it - Oggi i funerali di Gianfranco Spaziani, vittima di un incidente

Leggi su Frosinonetoday.it

Frosinone si prepara a dare l'ultimo saluto a, l'uomo rimastomartedì scorso di un terribilein via Casilina. Il 53enne, che lavorava come tuttofare in un agriturismo della zona, stava raggiungendo il luogo di lavoro quando la sua Renault Megane è stata.