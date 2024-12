Monrealelive.it - Nuovo guasto al pozzo Rinazzo, Monreale resta senza acqua

Leggi su Monrealelive.it

– Nonostante l’installazione della nuova pompa al, come annunciato dall’assessore Riccardo Oddo, questa mattina si è verificato un altroche non ha consentito di poter garantire la regolare erogazione dell’in buona parte della città. Nei prossimi giorni pertanto, potrebbero verificarsi ulteriori disagi anche se, come comunicato dal primo cittadino, l’Amministrazione .(live.it)