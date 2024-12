Agrigentonotizie.it - Nuovo blitz contro la vendita di alcolici a minorenni: scattano sanzione e denuncia

Leggi su Agrigentonotizie.it

Due locali sorpresi a vendere: è il bilancio di un'altra sera dilli interforze attorno alla via Atenea, nei locali della movida.La polizia, in particolare, ha elevato unaamministrativa nei confronti di un'attività del centro e, in un'altra circostanza, ha.