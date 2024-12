Leccotoday.it - Nuovi Dae in dono ai Volontari del soccorso di Calolzio: "Sempre più impegni sul territorio"

Brindisi di Natale per ideldicorte con un regalo prezioso: 7defibrillatori per avere così i Dae/Pad su tutti i mezzi, non solo quelli di emergenza già dotati del prezioso strumento salvavita. La tradizionale festa pre natalizia, con il saluto delle autorità.