Sbircialanotizia.it - Nautica, Salone di Genova ottiene certificazione Iso20121 per gestione sostenibile

Leggi su Sbircialanotizia.it

In occasione dell'Assemblea dei Soci di Confindustriatenutasi lo scorso 12 dicembre a Roma ?L’Assemblea dei Soci di Confindustriatenutasi lo scorso 12 dicembre a Roma è stata l’occasione ufficiale per la consegna da parte di Rina a I Saloni Nautici dellaISO 20121 per ladella 64esima edizione del .