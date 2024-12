Latinatoday.it - Natale a Latina, arrivano (anche se in ritardo) le luminarie nell’isola pedonale

Leggi su Latinatoday.it

Sono iniziati sabato 14 dicembre, a festività già cominciate, i lavori per l’allestimento delledidi. Un’isolafino a quel momento rimasta "spenta" mentre in altre zone della città, come in viale Italia, alcune installazioni luminose erano.