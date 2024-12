Baritoday.it - Natale 2024, i pugliesi scelgono i 'regali utili': "Spesa media di 50 euro per un cesto alimentare"

Cresce in Puglia la tendenza ai '' che trovano spazio sotto l’albero: al top delle scelte ci sono i cesti enogastronomici per tutti i gusti e per tutte le tasche, dal low cost al beauty, dal lusso al solidale fino al 'fai da te', ma anche l’olio Evo quest’anno è molto gettonato.