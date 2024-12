Lapresse.it - Napoli, turista 75enne investito e ucciso da un motorino

Un uomo di 75 anni è statoda unieri sera a. Il, nato a Bari ma residente in Francia, era in vacanza con la moglie e un nipote. È statoieri sera intorno alle 21.30 in corso Amedeo di Savoia, mentre attraversava la strada. Alla guida delun ragazzo di 21 anni. Trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale Cardarelli, è stato ricoverato in prognosi riservata ma questa mattina è morto a causa della gravità delle ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di, Unità Infortunistica stradale, che hanno svolto i rilievi tecnici.A26 vittime della strada nel 2024Il conducente del, al quale è stata ritirata la patente, è stato sottoposto ad alcol e narcotest.