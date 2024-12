Sbircialanotizia.it - Monza, esonero vicino per Nesta? Fiducia a tempo: i possibili sostituti

Leggi su Sbircialanotizia.it

I brianzoli sono penultimi in Serie A dopo la sconfitta con il Lecce Traballa la panchina di Alessandro. L'ex difensore del Milan, alla prima stagione da allenatore in Serie A, si trova con il suoal penultimo posto, ma a pari punti con il Venezia fanalino di coda, in classifica con soli 10 .