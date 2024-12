Ecodibergamo.it - Monopattini, la stretta parte senza sanzioni. Ma nessuno ha il casco

Leggi su Ecodibergamo.it

IL CODICE DELLA STRADA. Al via le novità per i mezzi elettrici. Pochi in giro. «Obbligatorio? Non sapevo, provvederò». La comandante: «Attendiamo i decreti di attuazione».