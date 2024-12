Unlimitednews.it - Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder in finale di Nba Cup

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Sarannoa giocarsi l’Nba Cup.hanno superato Atlanta eHouston a Las Vegas conquistandosi il diritto di giocare, nellanotte tra martedì e mercoledì, l’ultimo atto del torneo. Nella prima semi, è Giannis Antetokounmpo a trascinareancora una voltaal successo per 110-102: migliormarcatore dell’Nba in questa stagione (32,7 punti di media amatch), l’asso greco ha messo a segno il quinto match di fila conalmeno 30 punti. 32 in questa circostanza contro gli Hawks, conditi da 14 rimbalzi e 9 assist. Ad Atlanta non sono bastati i 35 punti, 10 assist e 7 rimbalzi di Trae Young.sfiderà dunque, che alla T-Mobile Arena trovaancora una volta in Shai Gilgeous-Alexander il suo asso: 32 punti(più 8 rimbalzi e sei assist) contro i Rockets, in gara di fattosolo per metà gara e sconfitti per 111-96.