Lapresse.it - Milano, Salvini: ” Più attenti e compatti, al lavoro per il dopo Sala”

Matteoguarda alle elezioni comunali diche si terranno nel 2027. “C’è un congresso unitario con una squadra compatta. In Lombardia siamo 220 sindaci, più di mille amministratori locali, c’è il movimento in crescita. Quindi, è una giornata che guarda al futuro. Ci sono ancora tante cose da fare in Regione e al governo e poi c’è l’obiettivo elezioni comunali a. Chiederò di essere sempre più presenti, sempre più, sempre piùe da milanese pensare già ora per allora alla squadra, al programma e al candidato migliorePisapia eper rilanciare”, ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti a margine del congresso della Lega Lombarda, in corso nella città meneghina. “Con Romeo abbiamo lavorato per trent’anni insieme, eravamo responsabili dei giovani insieme, abbiamo attaccato manifesti insieme e l’ho nominato capogruppo in Senato due anni fa.