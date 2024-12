Milan-Genoa 0-0 altro mezzo passo falso nel giorno dei 125 anni di storia

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Il, neldei festeggiamenti per i suoi 125di, con tutti i grandi rossoneri in tribuna, attacca a oltranza ma non riesce ad andare oltre lo 0-0 a San Siro contro il, con i fischi finali del pubblico. I rossoneri dopo il ko con l’Atalanta non riescono a tornare alla vittoria e con un solo punto si portano a 23 punti in Serie A e perdono ulteriore terreno dalla zona Champions, dove in terza posizione a 31 punti ci sono Inter e Lazio (che giocheranno domani) e la Fiorentina. Gara gagliarda di difesa per la squadra di Vieira che sale così a 16 punti agganciando Roma e Lecce. Fonseca per la sfida conferma le dichiarazioni della vigilia e lancia dal 1? Jimenez a sinistra al posto di Theo Hernandez e il giovane Liberali sulla trequarti al posto dell’infortunato Pulisic.