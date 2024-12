Calciomercato.it - Milan, fischi e contestazioni per tutti: “Noi non siamo americani, ne abbiamo abbastanza”

Ecco cosa è successo alo finale della sfida di San Siro, dove il Diavolo non è andato oltre al pareggio contro il GenoaTermina tra idi San Siro la festa per i 125 anni del. Tante occasioni sprecate per il Diavolo che non riesce a battere così il Genoa. Alla fine, così, il popolo rossonera contesta proprioper: “Noi non” (LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra e il suo mister Paulo Fonseca vengonoati pesantemente: la squadra, con Rafa Leao in testa, si stava per recare sotto la Curva Sud, ma decibel troppo alti, li ha portati a fare marcia indietro e a recarsi negli spogliatoi.Poi sono arrivate le, rivolte sia alla proprietà che ai dirigenti: “Questa società non ci merita” cantano dalla Sud, che prosegue urlando: “Ve ne andate o no”, per poi continuare con “Noi non”.