Calcionews24.com - Milan, Dzemaili: «Sembra che Fonseca sia contro la società. Sul campionato dico questo»

Leggi su Calcionews24.com

L’ex centrocampista di Napoli e Bologna tra le altre è intervenuto per parlare di diversi argomenti Blerim, ex centrocampista, ha parlato ai microfoni di Radio Capri della situazione in casa, deldi Serie A in generale e infine di Scott McTominay del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.– «Ilnon è .