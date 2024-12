Veronasera.it - Mercatini di Natale in via Pallone per i prossimi cinque anni? C'è chi di no...

Leggi su Veronasera.it

Dopo l'annuncio nelle scorse ore da parte del Comune di Verona della firma della convenzione 2025-2029 per l'affidamento deidial Comitato per Verona, non sono mancate reazioni polemiche in città. In particolare, a far discutere è stata la scelta di confermare anche per.