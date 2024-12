Ilgiornaleditalia.it - Meloni ad Atreju: "Siamo partiti da Colle Oppio, che sta a questo villaggio come io sto a Crosetto" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"26 anni fa abbiamo sognato forte e in tutti questi 26 anni sono stati esattamente quei sogni a portarci qui in ungigantesco" "Noi sognavamo,si può dire, forte. 26 anni fa abbiamo sognato forte e in tutti questi 26 anni sono stati esattamente quei sogni a portarci qui in un v