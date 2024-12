Iltempo.it - Meloni ad Atreju: "A Elly Schlein si inceppa la lingua quando deve dire la parola Stellantis"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2024 "si tratta di difendere i lavoratori, l'occupazione e la crescita in questa nazione, ci trovate in prima fila a noi, perché il Pd non lo abbiamo visto arrivare. Asilala." Così la Presidente del Consiglio Giorgiaad. Courtesy: Youtube Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev