Mattarella a Papa Francesco | La sua testimonianza sprona apertura al dialogo

ROMA – “Desidero farle pervenire il mio sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per il viaggio apostolico ad Ajaccio, capoluogo di un’isola che è scrigno di antiche tradizioni cristiane e di religiosità popolare. La sua, accanto a vescovi provenienti da vari luoghi del Mediterraneo, segnato da conflitti e dal dramma dei naufragi di migranti,tutti a rinnovare atteggiamenti di vita fraterna, di moderazione e dial. Voglia accogliere, Santità, i sensi della mia massima considerazione”.E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato a, in occasione del viaggio del Santo Padre in Corsica.L'articolo: “La suaal” L'Opinionista.