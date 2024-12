Ilrestodelcarlino.it - Matelica, escursionista si perde alla Gola di Jana

Paura ieri per un 33enne di, che aveva smarrito l’orientamento durante un’escursione. La stazione di Macerata del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco sono intervenuti in localitàdi, a Braccano di, per recuperare l’, A. G. Dopo essere uscito dtraccia di sentiero, non riuscendo più a capire la direzione di provenienza, alle 17.20 il 33enne ha dato l’rme al 112, appena prima che gli si scaricasse il cellulare, riuscendo a inviare la sua posizione esatta. È stato ritrovato intorno alle 18.30, un’ora dopo. La centrale operativa ha attivato immediatamente le squadre del soccorso alpino che, con i vigili del fuoco di Camerino, hanno recuperato e ricondotto l’uomo all’auto. Per fortuna il 33enne era in buone condizioni.